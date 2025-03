Marché immobilier d’habitat azuréen : tendances et perspectives

Le logement est en crise. Et tout particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Notre département souffre d’un déficit structurel de l’offre depuis de nombreuses années mais le choc de la demande que connaît aujourd’hui le marché immobilier a entraîné une crise sans précédent, tandis que la chute des permis de construire laisse peu d’espoir d’une prochaine amélioration. C’est ce dossier de crise qu’aborderont les partenaires de l’OIH (l’Observatoire Immobilier d’Habitat de la CCI Nice Côte d’Azur) lors du bilan du marché immobilier d’habitat dans le neuf et la revente sur le premier semestre 2024 dans les Alpes-Maritimes. Ce bilan sera présenté lundi 7 octobre à 9 heures au Palais Consulaire de Nice.

Les partenaires de l’OIH aborderont les tendances conjoncturelles et l’impact économique de cette crise, les perspectives pour 2025 et rappelleront les propositions faites par l’ensemble des branches professionnelles. L’OIH accueillera aussi un nouveau partenaire : la Caisse d’Epargne Côte d’Azur qui fera part de sa vision de l’évolution des taux et contribuera à analyser la solvabilité des ménages.