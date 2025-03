Marchés publics : le Département signe la Charte “Small Business Act 06”

Une charte destinée à faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics : c’est ce que représente le “Small Business Act 06” qui doit être signé ce vendredi 31 mai à 18 heures à l’occasion de la “soirée Eco du 06” organisée par le Département des Alpes-Maritimes. Lors de cette soirée de rencontre avec les partenaires économiques du territoire qui a lieu au Musée des Arts Asiatiques, promenade des Anglais à Nice, Charles Ange Ginésy signera la charte qui garantira la volonté de la collectivité de faciliter l’accès des TPE et PME aux marchés publics.

Au total, 22 propositions d’amélioration contribuant à la réussite du “Small Business Act 06” seront préconisées ou réaffirmées : allotissement des prestations, définition des critères de sélection et d’attribution adaptés, mise en œuvre des politiques d’insertion sociale sur le territoire azuréen, introduction d’un critère évaluant l’empreinte carbone dans la grille d’évaluation, etc. Cette charte a pour objectifs de soutenir l’économie locale et de favoriser l’emploi.