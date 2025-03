Mareterra : Monaco a inauguré son quartier ultra luxe construit sur la mer

Monaco, Dubaï européen a ironisé le quotidien Libération à l’occasion de l’inauguration mercredi 4 décembre du complexe Mareterra, construit sur 6 hectares gagnés sur la mer. Il est vrai que ce projet immobilier est totalement hors norme, tant par son ampleur que par les défis techniques qu’il a dû relever ou son architecture résolument moderniste et bien sûr par son coût colossal (2 milliards d’euros). Il projette en retour les prix de l’immobilier dans la stratosphère (il est question d’un tarif de l’ordre de 120.000 € le m2), un nouveau record du monde pour Monaco qui tenait déjà la tête dans ce domaine. (Photo DR : une vue de Mareterra).

Initié en 2015, voulu comme un symbole d’audace et de modernité par le prince Albert II, Mareterra vient aussi agrandir de 3% le territoire monégasque le faisant passer de 200 à 206 hectares. Conçu pour répondre à la pression immobilière locale, il comprend 120 appartements de luxe, dix villas d’exception, ainsi que des infrastructures publiques comme des parkings, des espaces verts, et des promenades. Des appartements de grande taille (plus de 400 m2) et des villas XXL de l’ordre de 1.500 m2 voire plus. L’architecture quant à elle a été confiée à un orfèvre : le célèbre architecte italien Renzo Piano à qui l’on doit, entre autres, le Centre Georges Pompidou à Paris et The Shard à Londres.

Le chantier n’a de rivaux qu'avec les grands projets saoudiens ou dubaïotes. L’ensemble des bâtiments s’appuie sur 18 énormes caissons de béton, consolidés par des pieux de 45 mètres de profondeur. Leur conception présente d'importants défis techniques, environnementaux et sismiques. L’implantation sur la mer a aussi nécessité le déplacement de 500 m² d’herbiers de posidonies, ce qui a alimenté la polémique, même si les herbiers ont été replantés.

Porté par la société Anse du Portier, qui réunit essentiellement une dizaine de puissantes familles monégasques comme Pastor, Brianti ou Casiraghi, le projet est présenté déjà comme un succès commercial, la plupart des villas et appartements ayant été commercialisés avant la livraison.

C’est pour l’instant le dernier des grands chantiers immobiliers de Monaco qui, dans les dernières semaines a mobilisé jusqu’à 3.500 ouvriers. Mais ce n’est pas non plus le dernier défi de Monaco qui a lancé un nouveau projet de métro entre Eze et le coeur de la Principauté. C’est le projet Brasca. L’appel public à candidatures a été publié début octobre. Il porte sur la conception, la construction, le financement, l’exploitation et la maintenance d’un système de transport entre les communes d’Eze et de La Turbie, dans les Alpes-Maritimes, et le Rocher. Un projet de plus d’1 milliard d’euros pour désenclaver le Rocher.