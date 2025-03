Marineland : les deux orques Wikie et Keijo vont-elles partir au Japon ?

Wikie et Keijo, les deux dernières orques de Marineland à Antibes, vont-elles partir pour le zoo marin de Kobe au Japon ? Le parc aquatique antibois, qui anticipe l'interdiction des spectacles et la détention de cétacés en France à partir du 1er décembre 2026, en a en tout cas fait une demande de transfert en ce sens au ministère de la Transition écologique. Au grand dam de One Voice, association de défense des animaux très investie dans ce dossier. Dans un communiqué, elle déclare avoir de suite informé ce même ministère qu'une décision de justice (du tribunal de Grasse) empêchait tout déplacement des orques. (Photo DR).

Nées en captivité, Wikie et son fils Keijo sont les dernières orques du parc aquatique. Deux autres des quatre orques qu’il détenait sont récemment décédées, l'une de septicémie et l'autre après l'ingestion d’un corps étranger. Le parc, qui selon One Voice compterait se délester des animaux d’ici la fin de l’année, a déjà commencé à transférer des otaries et des phoques à l’étranger depuis fin octobre.