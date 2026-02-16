Marineland : l’État se penche sur l’avenir des dauphins et des orques

Quels refuges marins trouver pour les deux orques, Wikie (mère) et Keijo (fils), ainsi que pour les douze dauphins, qui restent bloqués dans les bassins de Marineland à Antibes ? Aucune solution satisfaisante, répondant au bien-être animal, n’a pour l’instant été avancée pour ces pensionnaires du zoo marin fermé depuis le début janvier 2025 suite à la loi du 30 novembre 2021 interdisant progressivement les spectacles de cétacés. (Photo DR).

Pour trouver une réponse, alors que les bassins des orques en particulier se dégradent dangereusement à Antibes, le gouvernement a tenu aujourd'hui lundi un premier comité de pilotage consacré à l’avenir des animaux encore présents sur le site. Autour de la table : l’exploitant, les représentants de l’État, des experts scientifiques, des associations, des élus locaux ainsi que des structures d’accueil potentielles. Une étape qualifiée “d’importante” par le ministère dans un dossier à forte sensibilité médiatique, environnementale et sociale.

Sous l’autorité de Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, l’examen des solutions a été qualifié de strict et encadré. Trois critères “non négociables” guident l’analyse : le respect du cadre légal issu de la loi de 2021, les garanties de bien-être et de sécurité des animaux, ainsi que la prise en compte de la situation des salariés et des territoires concernés. Les options ne répondant pas à ces exigences sont écartées.

Concernant les dauphins, les discussions avancent principalement autour d’un accord avec le ZooParc de Beauval, considéré à ce stade comme la solution la plus solide sur les plans juridique et technique. Par la signature d’une charte d’engagement, l’État participera activement au comité technique et scientifique mis en place, aux côtés des associations volontaires. Le dispositif prévoit également une priorité d’intégration pour les soigneurs de Marineland souhaitant accompagner leurs animaux, dans le cadre des besoins de recrutement du parc.

Pour les orques, l’analyse se poursuit entre deux pistes : le projet de sanctuaire marin porté par Whale Sanctuary Project en Nouvelle-Écosse (Canada), et l’option proposée par Loro Parque en Espagne. Faute de consensus à ce stade, les expertises scientifiques, sanitaires et juridiques se poursuivent. Mais, compte tenu de l’urgence de la situation, une décision définitive doit être arrêtée d’ici la fin du mois de mars 2026.