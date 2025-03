Marineland : “Qu’il ferme ou pas, les orques y restent et l’expertise se poursuit”

Le parc Marineland, qui vient d’annoncer sa fermeture définitive à compter du 5 janvier tout proche, devra cependant rester en activité le temps de relocaliser ses deux dernières orques et l’ensemble de ses 4.000 autres animaux marins de 150 espèces différentes (dauphins, otaries, tortues, poissons, coraux, etc.) qu’il abrite. La question des deux orques Wikie et Keijo reste cependant la plus cruciale. Hier, jeudi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'obligation de les garder jusqu'à la fin d'une expertise sur leurs conditions de vie.

Dans un communiqué, intitulé “Que Marineland ferme ou pas, les orques y restent et l’expertise se poursuit”, l’association One Voice, qui se bat pour la reconnaissance du bien-être animal, s’est déclarée satisfaite de cette décision. “L’expertise judiciaire pour Wikie et Keijo, que le parc marin a toujours tenté d’entraver, aura bien lieu jusqu’à son terme, ainsi l’a confirmé la cour d’appel d’Aix-en-Provence aujourd’hui. Un troisième revers d’affilée pour le delphinarium, qui n’a jamais voulu saisir la main tendue par One Voice pour discuter d’une solution bénéfique pour les mammifères marins et les autres animaux de son exploitation”.