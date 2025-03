Marseille : premières Rencontres de la finance verte

L'impact de la finance verte : c'est le thème des "Rencontres de la finance verte et solidaire" que Gomet, partenaire régional de WebTimeMedias, organise le vendredi 24 novembre de 8h30 à 17h30 à Cap Joliette à Marseille. La finance verte et à impact, est définie par "Finance for Tomorrow" comme "une stratégie d'investissement ou de financement qui vise à accélérer la transformation juste et durable de l'économie réelle en apportant une preuve de ses effets bénéfiques". Ce rendez-vous, une première pour la région Sud a pour vocation de susciter les échanges entre les fonds d’investissements, banques, entreprises et entrepreneurs engagés, réseaux d’entreprises et ONG pour mieux cerner les enjeux de la transformation en cours dans l’économie globale et à notre échelle.

Le contexte ? La transition a un coût. Le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz sur “Les incidences économiques de l’action pour le climat” chiffre à 67 milliards d’euros par an les investissements en capital permettant de remplacer les combustibles fossiles ce qui doit s’accompagner de la "réorientation du progrès technique vers des technologies vertes." La moitié selon le rapport sera portée par les entreprises et les ménages.

La mutation du financement des entreprises est donc devenue une urgence climatique. Mais pour être réussi, accepté, porté ce changement doit se faire dans la totale transparence, avec pour l’épargnant institutionnel ou individuel, comme pour le chef d’entreprise la preuve de son impact. Clarifié, vérifié, durable, le financement vert est une chance pour les start-up et PME de notre région particulièrement innovantes dans le green. C'est cet impact qui sera au coeur de ces rencontres.