Marseille : un panel de 250 investisseurs pour trois startups azuréennes de l’IA

Trois startups azuréennes spécialisées dans des usages de l’IA et en recherche de financement ont pu bénéficier d’une présentation à un panel très large d’investisseurs à l’occasion du 14e Comité d’ingénierie financière (CoFI) des Opérations d’Intérêt Régional (OIR). Cet événement digital, qui est organisé deux fois par an, s’est tenu hier à Marseille sous l’égide de la Région Sud et de RisingSud. Videtics (Sophia), UncovAI et Kheops (Nice) avaient été retenues avec deux autres startups régionales (Docloop et Inclusive Brains de Marseille) pour participer aux ateliers de l’après-midi et pitcher devant plus de 350 participants dont 250 financeurs publics et privés mobilisés autour de ces 5 entreprises de l’IA en levée de fond.

Accélérer le processus de levée de fonds des startups de l'IA

Depuis son lancement, ce rendez-vous vise à maximiser l’investissement public et privé dans les 8 filières stratégiques régionales, par le financement des projets structurants et des entreprises en levée de fonds. Il s’inscrit dans les objectifs stratégiques du Schéma Régional de Développement Economique d’Internationalisation et d’Innovation et du Plan Climat. Complémentaire au financement des projets industriels le matin, l’après-midi proposait de mettre en valeur l’écosystème régional autour de l’Intelligence Artificielle, dans la perspective notamment de la publication prochaine de la feuille de route régionale pour la filière IA.

Une table ronde autour des atouts régionaux de la filière avait amorcé la séquence, avant d’ouvrir sur le pitch des 5 startups régionales déployant différents cas d’usages en la matière. Un temps qui était pensé afin d’accélérer le processus de levée de fonds des entreprises en ciblant les investisseurs conviés, mais également en facilitant le sourcing et les opportunités de co-investissements pour les fonds. Un beau coup de pouce aussi dans leur recherche de financement pour Videtics, UncovAI et Kheops.

Les trois startups azuréennes en phase de financement

Voici comment les trois jeunes pousses innovantes azuréennes ont été présentées.