Master class SKEMA : développer sa communication digitale

“Comment développer sa communication digitale au service de la performance de son activité ?” : c”est le thème d’une master class de SKEMA Corporate Relations & Executive Education qui se tiendra en ligne le mardi 12 janvier de 12 à 13 heures. Elle sera animée par Frédéric Bossard, Directeur pédagogique du diplôme Manager Stratégique et Opérationnel et du MSC Digital Business et Intelligence Artificielle au sein de SKEMA Business School (par ailleurs président de l’agence Wacan, directeur de la marque Podmedias et ancien co-président de Telecom Valley).

Le développement du digital et des réseaux sociaux a pour conséquence la multiplication des outils possibles à activer, afin de promouvoir son activité. Mails, newsletters, outils en ligne de présentation de produits, podcasts, réseaux sociaux, le e-learning, sont autant d’outils et de supports qui nécessitent d'être analysés et priorisés au sein de sa stratégie de communication. Il est aussi essentiel de définir comment porter et adapter son message sur les outils digitaux les plus performants, qu’ils soient des réseaux internes à l’entreprise ou externes, pour savoir convaincre clients, partenaires, prescripteurs ou bien collaborateurs/services internes, et contribuer ainsi à la performance de son activité.