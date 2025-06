Le Master en Finance de SKEMA au top mondial !

SKEMA au top en finance ! La business school de Sophia Antipolis décroche la 2ᵉ place mondiale du classement Finance 2025 du Financial Times publié hier lundi. C’est la place que lui confère le palmarès 2025 des Masters en Finance, un classement qui fait référence et qui a été établi sur 70 institutions mondiales évaluées. Elle gagne une place par rapport à l’an dernier. (Photo DR : des étudiants de SKEMA dans une salle de marché de Bloomberg).

Un résultat historique

Pour l’école, ce résultat historique consacre l’excellence de son programme MSc Financial Markets & Investments. Alors que la première place est attribuée à l’ESCP Business School, SKEMA, dans le Top5, devance une école chinoise, l’ESSEC (4ème) et HEC (5ème). Tous les critères clés ont contribué à la position de SKEMA tout en haut du tableau.

L’école obtient la 1ère place mondiale pour la progression de carrière de ses diplômés (+ 13 places en 2 ans), mesurant à la fois leur montée en responsabilité et le niveau des entreprises qu’ils intègrent trois ans après la fin du cursus. Le programme se distingue aussi par sa dimension internationale, son engagement RSE et ses résultats d’insertion :

1ère place mondiale pour l’expérience internationale offerte.

1ère place mondiale pour l’enseignement des enjeux ESG et son bilan carbone neutre.

5ᵉ place mondiale pour la puissance de son réseau alumni, en hausse de six rangs cette année et de 20 rangs en deux ans.

100 % d’insertion professionnelle dans les trois mois suivant l’obtention du diplôme.

Un programme aligné avec les standards internationaux

Dispensé en anglais sur trois campus (Paris, Sophia Antipolis et Raleigh aux Etats-Unis), le MSc Financial Markets & Investments prépare notamment aux examens du CFA® Institute. Il combine approche pratique (salles de marché Bloomberg, cas réels) et excellence académique, au service d’une employabilité forte.

“Ce classement vient récompenser un programme d’excellence, au cœur de notre stratégie académique globale”, souligne Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School. “Être reconnu comme l’un des meilleurs au monde et d’abord pour la progression de carrière de nos diplômés témoigne de l’impact concret de notre formation et de l’excellence des professeurs qui la dirigent et accompagnent attentivement nos étudiants".