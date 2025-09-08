Masters en management : SKEMA bondit dans le classement mondial

Une belle montée dans un classement de référence, celui du Financial Times, pour SKEMA Business School. La grande école de commerce née à Sophia Antipolis, signe une percée notable dans l’édition 2025 du classement des Masters in Management publié aujourd’hui par le Financial Times. Classée 30ème l’an dernier, elle se trouve désormais au 18ᵉ rang mondial sur les 100 établissements évalués et progresse ainsi de 12 places d’un coup. (Photo DR).

Une stratégie mondiale qui porte ses fruits

Pour SKEMA, qui avait déjà décroché en juin la 2ᵉ place mondiale du classement des masters en finance 2025 du FT, cette performance valide son positionnement “global” avec dix implantations dans sept pays : France, États-Unis, Brésil, Chine, Afrique du Sud, Canada et Emirats Arabes Unis. L’école, est-il rappelé, fait de l’expérience internationale de ses étudiants un levier central de différenciation. Elle se classe ainsi 6ᵉ au monde sur le critère “International Course Experience”, qui mesure la qualité et la diversité des parcours proposés à l’international.

“Ce résultat confirme la pertinence de notre stratégie et la singularité de notre modèle. Offrir à nos étudiants des expériences internationales fortes et une formation engagée dans les transitions et les avancées technologiques du monde est au cœur de notre mission”, souligne Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA.

L’ESG, un axe différenciant

Autre point fort : SKEMA se hisse à la 1ère place mondiale pour l’enseignement de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et des enjeux liés à la transition écologique (critère ESG and Net Zero Teaching). Une distinction qui reflète l’importance accordée aux enjeux environnementaux et sociétaux dans les contenus pédagogiques. Le classement salue aussi la qualité du corps professoral de SKEMA, composé majoritairement de titulaires d’un PhD et doté d’une forte dimension internationale. Ce haut niveau d’expertise alimente à la fois la réputation académique de l’école et sa montée en puissance dans les classements mondiaux.

Si pour les masters en management, ce classement mondial est dominé par l’Université de Saint-Gall en Suisse, la France reste très bien positionnée dans ce domaine avec. dans le Top 20, outre SKEMA : HEC Paris (2e), l’Insead (3e), ESCP (7e), ESSEC (10e), EM Lyon (12e) et EDHEC, autre grande école de commerce implantée sur la Côte, 14e cette année (contre une 4e place l’an dernier).