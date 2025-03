Matinée “Esprit Laffitte” : le replay en ligne sur Youtube

Par la qualité des intervenantes et de leurs interventions, on pouvait souhaiter une diffusion plus large de la matinée “Esprit Laffitte”, le 8 mars à la Médiathèque Colette, sur le thème “Le rôle des femmes dans nos organisations en 2030”. C’est chose faite aujourd’hui. Janny Plessis, la président de l’Association des Amis de la Fondation Sophia Antipolis qui organisait la matinée, vient d’annoncer que l’ensemble des vidéos est disponible depuis ce matin sur la chaîne YouTube de l’association. Elles ont été rassemblées dans une playlist consacrée à la matinée du 8 mars.

On y retrouvera la navigatrice Alexia Barrier, la chef d’entreprise Anny Courtade, la startupeuse Norah Luttway, l’artiste lyrique Elisabeth Vidal, l’écrivain et poète Brigitte Broc, le médecin humanitaire Cécile Blaive, la directrice générale de SKEMA Alice Guilhon ainsi que David Simplot, directeur d’INRIA Academy, seul homme du plateau, venu témoigner de l’importance des femmes dans la tech.

On y découvrira aussi une aventure entrepreneuriale exceptionnelle : celle d’Anny Courtade. Son intervention est longue (42 mn) mais passionnante, pleine d’humilité, de dérision et de passion. Toute une époque de la Côte d’Azur qui défile. N’hésitez pas devant la longueur du récit. Ce n’est pas le format TikTok, mais ce parcours de vie remarquable et la façon dont il est conté mérite bien toute la distance.

L’association, quant à elle, a déjà fixé ses prochains rendez-vous. Ils auront lieu le 7 juin, pour le colloque “Esprit Laffitte” à l’Ecole des Mines autour du réchauffement climatique et de ses conséquences pour l’humanité. Un troisième petit déjeuner conférence est prévu le 27 septembre à la Médiathèque Colette de Sophia Antipolis sur un thème encore à définir.