Matinée GBT au Village CA de Sophia : des économies d’énergie à la clé

C’est un événement qui devrait intéresser les propriétaires et/ou exploitants de bâtiments tertiaires de la Côte d’Azur : la “Matinée de la GTB” (Gestion Technique de Bâtiment) qui aura lieu le 24 septembre de 9h30 à 14 heures au Village by CA de Sophia Antipolis. Des experts de la Transition énergétique, de l’Energy Management et de la GTB Light seront réunis pour aider le tertiaire régional à lutter contre le gaspillage énergétique et alléger la facture. Hôteliers, groupements retail, bâtiments de bureaux, concessions automobiles EHPAD… les petits et moyens bâtiments tertiaires appréhendent le bilan énergétique de fin de saison. Étés de plus en plus chauds, coût de l’énergie qui s’envole et bâtiments aux usages peu optimisés…

Afin de réagir pour aller vers une transition énergétique rapide, maîtrisée et bien accompagnée, les intervenants de la Matinée de la GTB (Ambre Saurat, CEO Smart & Connective ; Fabrice Hue, Transition Energétique du Crédit Agricole, ; Gildas Dolbeau, Energy Manager Enoptea ; Jean Chill Hagopian, délégataire CEE Économie d’Énergie) ont des réponses à apporter.