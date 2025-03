Maureen Clerc, directrice Inria Sophia, nouvelle présidente de l’Incubateur PCA

Une nouvelle présidente, Maureen Clerc, pour l’Incubateur Provence Côte d’Azur, l’atelier des deeptechs que dirige Laurent Masson. Directrice du Centre Inria d’Université Côte d’Azur, elle a été élue à la présidence de l’incubateur (ex Paca-Est) par les membres réunis vendredi 24 mai en assemblée générale à Sophia Antipolis et par le Conseil d’administration. Maureen Clerc succède, pour un mandat de deux ans, à Laurent Londeix qui ne représentait pas sa candidature après avoir déjà effectué trois mandats successifs. (Crédit photo Inria B. Fournier : Maureen Clerc).

L'accent sur l'impact territorial de la recherche publique en matière de transfert et d'innovation

C'est un passage de relai dans la continuité avec un accent mis sur l'impact territorial de la recherche publique. Directrice d’Inria Sophia, Maureen Clerc connaît bien l’incubateur. Elle a participé activement à ses missions et à son fonctionnement depuis 2019, en tant que membre du Bureau du Conseil d'Administration et Vice-Présidente. Dans sa carrière scientifique, elle a mené des recherches en traitement du signal pour l'interprétation de l'activité cérébrale, en collaboration avec des cliniciens, et elle a développé des interfaces cerveau ordinateur innovantes.

Impliquée dans le partenariat entre Inria et Université Côte d’Azur, elle a contribué à des projets stratégiques dont la création de l'institut thématique NeuroMod pour la modélisation en neurosciences et cognition, l'Institut HospitaloUniversitaire azuréen RESPIRERA sur la santé respiratoire, et le Pôle Universitaire d’Innovation Med’Innov. Elle contribue aussi à l'écosystème azuréen en tant que membre des Conseils d'Administration du Pôle SCS et de Sophia Club Entreprises.

“Il était naturel pour moi de candidater à la Présidence, en tant que directrice d'un centre de recherche Inria, où les sciences et technologies du numérique se déclinent sous de multiples formes, allant du théorique à l'appliqué, et où nous faisons émerger des projets entrepreneuriaux par un Startup Studio. Je m'intéresse vivement à l'impact territorial de la recherche publique en matière de transfert et d'innovation, et j'aurai à cœur de prolonger le travail de mon prédécesseur Laurent Londeix, afin que les projets accompagnés soient en interaction forte avec la recherche académique.”

L'Inria de nouveau à la barre

Laurent Londeix, qui présidait l’Incubateur depuis 2018, devient aujourd’hui Vice-Président. Au cours de ses trois mandats consécutifs, il a mis l’accent sur le renforcement des liens avec le monde académique et la recherche publique. Dans cette logique, il a concrétisé une convention avec le 3IA Côte d’Azur, a renouvelé la convention liant l’incubateur à la SATT Sud-Est et a contribué au projet du PUI Med’Innov. Il a également redynamisé la communication de l’incubateur sur les réseaux sociaux, via des lettres d’actualités trimestrielles et par le renommage de l’incubateur suivie de la refonte complète de son identité visuelle et de ses supports de communication. Sous sa présidence, malgré les difficultés créées par la pandémie de 2020-2021, l’incubateur a lancé deux nouveaux programmes dans le tourisme innovant avec Linkeus et pour la diversité avec FrenchTech Tremplin. Il a également augmenté de moitié le nombre de nouveaux projets accompagnés chaque année.

L’arrivée à la présidence de Maureen Clerc met de nouveau Inria, un acteur de référence dans le monde de la recherche, directement à la barre de l’incubateur. Un rôle qu’avait tenu avec brio, de 2007 à 2013, Gérard Giraudon, à l’époque directeur d’Inria Sophia. Lancé en 2001, l’Incubateur Provence Côte d’Azur, qui est devenu un véritable atelier de deep techs, joue un rôle central dans l’écosystème de l’innovation azuréen. En 2023, les 132 entreprises actives issues des 266 projets incubés représentaient 1.550 emplois directs, 152 millions d’euros de chiffre d’affaires dont la moitié à l’export, et avaient collecté 305 millions d’euros de financements, privés à plus des deux tiers.