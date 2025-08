Max Verstappen remporte le Grand Prix de Monaco

La pluie a joué les troubles fêtes après le 50ème tour dans le Grand Prix de Monaco qui s'est tenu ce dimanche et qui a été remporté par Max Verstappen devant Fernando Alonso (Aston Martin) et Esteban Ocon (Alpine). Pour le pilote de Red Bull, il s'agit de sa quatrième victoire de la saison .Il augmente ainsi son avance au championnat du monde. C'est aussi sa deuxième victoire à Monaco. Le monégasque Charles Leclerc sur Ferrari n'a, quant à lui, pas réussi encore cette fois à s'imposer à domicile et termine à la sixième place.