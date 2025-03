Me Francis Gambini, nouveau bâtonnier de Grasse

Le nouveau bâtonnier du barreau de Grasse, Me Francis Gambini, a pris ses fonctions au début de l'année pour un mandat de deux ans et a succédé à Me Valérie Fontan Faron. Agé de 54 ans, il est associé du cabinet Rouillot-Gambini, structure interbarreau présente à Grasse. Formé à l'Université Côte d'Azur, il est spécialisé dans le droit bancaire et le droit immobilier. Le barreau de Grasse, qui couvre un espace allant de Grasse à Cannes en passant par Antibes et Sophia Antipolis, regroupe 700 avocats.