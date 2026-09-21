En marge du salon Monaco Business, le Monaco Economic Board a noué de nouvelles relations avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux Gironde et l'EPCI de Corse.

Les 17 et 18 septembre derniers, le Monaco Economic Board a noué de nouvelles relations avec deux entités économiques régionales françaises : la CCI de Bordeaux Gironde, via un forum organisé avec la startup Carlo à MonacoTech autour du commerce de détail et du tourisme, et l'Établissement Public du Commerce et d'Industrie (EPCI) de Corse, avec lequel une convention cadre de partenariat a été signée par les présidents Michel Dotta (MEB) et Gilles Simeoni (EPCI de Corse) dans le cadre du salon Monaco Business. Ce dernier accord doit favoriser les échanges entre entreprises et filières, avec des prolongements attendus dans le tourisme, le nautisme et la formation aux métiers de l'hospitalité.

Ces rapprochements confirment l'ambition du MEB, recentré dans un rôle de Chambre de Commerce et d'industreie, de renforcer ses relations avec ses homologues français. Ainsi, ses dirigeants se rendront dès cette fin d'année à Ajaccio et à Bordeaux pour explorer de futures missions économiques, dans la continuité des protocoles déjà signés avec la Métropole Nice Côte d'Azur, la CCI Nice-Côte d'Azur ou encore la Fondation Sophia Antipolis.