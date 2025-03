Median : son nouvel algorithme fait ses preuves dans le dépistage précoce du cancer

Bonne nouvelle pour Median Technologies à Sophia Antipolis : la biotech annonce aujourd’hui avoir obtenu des résultats très positifs dans le cadre l’étude de vérification indépendante de son logiciel dispositif médical "eyonis™ LCS" (Lung Cancer Screening) dédié au diagnostic précoce du cancer du poumon. Les résultats de l’étude conduite avec la version du logiciel équipé du nouvel algorithme développé dans la seconde partie de 2023, confortent significativement les prochaines étapes de validation menant aux autorisations réglementaires aux Etats Unis et en Europe, avance Median.

“L’intégration de la nouvelle version de notre algorithme va nous procurer un avantage concurrentiel décisif et impacter significativement le diagnostic précoce du cancer du poumon, première cause de décès par cancer au niveau mondial”, explique Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies. “Le diagnostic précoce organisé du cancer du poumon est déjà effectif et remboursé depuis 2015 aux Etats Unis dans le cadre d’un programme de dépistage qui concerne à ce jour une population cible de 14,5 millions d’américains”. Un marché adressable très significatif aux US tandis qu’en Europe, l’organisation de programmes nationaux de dépistage du poumon sur des populations ciblées fait partie des recommandations émises par l’Union Européenne.