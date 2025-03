Median Technologies : la croissance relancée en 2024 grâce à l’IA

Bien avant la déferlante des IAGen, Median Technologies avait fait le choix de l’IA. Un pari initial qui est en train de payer pour la biotech de Sophia Antipolis. C’est ce qu’a souligné son fondateur et DG, Fredrik Brag à l’occasion de la présentation des résultats annuels 2023 de la société et de son niveau d’activité pour le premier trimestre 2024. (Photo DR)

Chiffre d'affaire en baisse en 2023, mais croissance attendue en 2024

Côté résultats, le chiffre d’affaires 2023 a été impacté par une faible prise de commande en Chine début 2023 (le CA est de 22,2 M€ en 2023, contre 23,7 M€ en 2022, soit une baisse de 6,7%). Mais la croissance est attendue sur 2024 avec un premier trimestre 2024 à 5,45 M€, comparable au premier trimestre 2023 et de bonnes perspectives pour la suite. D’autre part, à 68,2 millions d’euros au 31 mars 2024, son carnet de commandes est à son plus haut historique (66,8 millions d’euros au 31 décembre 2023). “Au premier trimestre 2024, nos revenus ont été impactés par le report au second trimestre de certaines études en raison d'un recrutement tardif de patients. Nous prévoyons de rattraper l'essentiel du retard au cours des prochains trimestres pour reprendre en 2024 la croissance des revenus iCRO” (Imaging Contract Research Organization)" souligne Frédrik Brag.

L'impact massif attendu de l'IA dans l'industrie pharmaceutique mondiale

Mais pour lui, ce qui est important est de s'inscrire dans les tendances fortes de l’industrie pharmaceutique mondiale. “Une tendance majeure est l’impact massif attendu de l’Intelligence Artificielle. Notre offre Imaging Lab basée sur l’IA est un différenciateur clé et un solide moteur de croissance. Nous sommes en discussions avancées avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan au niveau mondial pour mettre en œuvre nos solutions exclusives basées sur l'IA dans le développement de médicaments oncologiques. Les technologies d’IA d’Imaging Lab permettront aux sociétés pharmaceutiques de développer des traitements personnalisés, offrant ainsi de meilleurs résultats pour les patients”, ajoute-t-il.

Un gros coup d'accélérateur avec l'activité eyonis™

Quant au deuxième étage de la fusée Median, celui de son activité eyonis™ sur la détection précoce du cancer du poumon, il se rapproche de la mise à feu. “En 2024, l'activité eyonis™ va se concentrer sur les études cliniques pivots de notre logiciel dispositif médical eyonis™ Lung Cancer Screening (LCS) CADe/CADx ainsi que sur la mise en place de partenariats avec des acteurs stratégiques majeurs pour l'accès au marché”, note Fredrik Brag. “Nous prévoyons d'obtenir l'autorisation 510(k) de la FDA et le marquage CE pour eyonis™ LCS en 2025.” Un gros coup d'accélérateur en vue.