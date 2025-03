Median : un nouveau pas franchi pour eyonis LCS (Lung Cancer Screening)

Median Technologies continue d’avancer dans l’homologation d'eyonis, conçu pour améliorer la détection et la précision diagnostique des scanners à faible dose. La biotech sophipolitaine a annoncé ce soir qu’eyonis LCS (Lung Cancer Screening), son logiciel dispositif médical propriétaire basé sur les technologies de l’intelligence artificielle et du machine learning pour le dépistage du cancer du poumon, a atteint tous les critères d’évaluation primaire et secondaires dans l’étude Reality. C’est la première des deux études pivots requises pour l’obtention des autorisations de mise sur le marché aux Etats Unis et en Europe.

"Nous pensons que l'utilisation à grande échelle du scanner faible dose avec notre logiciel dispositif médical eyonis LCS va permettre de grandement améliorer la détection précoce du cancer du poumon pour les patients et réduire ainsi de façon très conséquente la mortalité de ce cancer", souligne Fredrik Brag, directeur général de Median Technologies. Les demandes d’autorisation de mise sur le marché pourraient être faites au cours du premier semestre 2025.