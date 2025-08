Med’Innov : 7,5 M€ pour le Pôle Universitaire d’Innovation des universités corse et azuréenne

Dans la continuité de l’IDEX d’UCA, un succès pour Med’Innov, la proposition méditerranéenne des universités corse et azuréenne. Porté par Université Côte d’Azur, l’Università di Corsica Pasquale Paoli et 10 autres acteurs majeurs de l’Innovation, ce Pôle universitaire fait partie des 29 lauréats retenus à l’issue de l’appel à propositions “Pôle Universitaire d’Innovation”. Il a reçu une enveloppe de 7,5 M€ tandis que la proposition a déjà séduit et fédéré 46 acteurs publics et privés du territoire, premiers partenaires déclarés du PUI. (Photo DR).

Les six axes stratégiques de Med'Innov

Le PUI Med’Innov prévoit des actions visant à une meilleure organisation des acteurs (via la cellule partenariats et innovation mutualisée par exemple), une clarification et la diffusion d’une offre de formation commune à l’Innovation et à l’entrepreneuriat, un soutien renforcé à la recherche partenariale (en ambitionnant un accroissement rapide des partenariats structurants publics-privés) ou encore des soutiens nouveaux aux projets de création de startups. Six axes stratégiques sont visés :

Sensibilisation et formation,

Détection de projets innovants,

Plateformes et expertises,

Recherche partenariale,

Transfert de technologies,

Création d’entreprises innovantes.

Positionné comme "chef d’orchestre éclairé de l’Innovation", le PUI Med’Innov ambitionne notamment la création de nouvelles richesses territoriales durables issues d’un continuum d’investissements maîtrisé et permis par une articulation efficace des acteurs de l’Innovation. La pertinence de la proposition dans le temps sera assurée par son évaluation in itinere sur laquelle reposeront les décisions stratégiques.

Un moteur innovation supplémentaire pour Université Côte d'Azur

Pour Université Côte d'Azur, créée en janvier 2020 avec un statut d'Université expérimentale, Med'Innov est un moteur supplémentaire qui se met en place. Lauréate du label national majeur d'initiative d'excellence “IDEX” qui la positionne parmi les 9 universités françaises "IDEX" intensives en recherche et à fort rayonnement international, UCA a déjà permis au territoire d'assurer une belle montée en puissance dans la création d’entreprises innovantes et a accéléré le transfert des résultats de la recherche académique vers les entreprises.

Membre fondatrice de l'alliance européenne Ulysseus, l’université azuréenne est également porteuse de l'un des quatre Instituts Interdisciplinaires français d'Intelligence Artificielle (3IA) et a engagé des partenariats majeurs avec les grands acteurs nationaux de la recherche. Avec un objectif : se placer parmi les meilleures universités européennes et consolider ainsi sa dimension internationale.