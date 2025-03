Le meilleur bistrot des Alpes-Maritimes est dans un Ehpad à Mouans-Sartoux

Et le meilleur bistrot des Alpes-Maritimes se trouve… dans un Ehpad : le Bienvenu à Mouans-Sartoux dans l’établissement du même nom (Ehpad André-Louis Bienvenu). A la mi-octobre, les téléspectateurs des chaînes locales de BFM pouvaient proposer la candidature de leur bistrot préféré. Un jury composé de professionnels a ensuite sélectionné trois finalistes pour chaque zone géographique et les téléspectateurs ont eu le dernier mot, en choisissant leur préféré. Dans les Alpes-Maritimes, le Bienvenu s’est imposé, face au Bistro Dal Pozzo, à Nice et au Bistrot de Sophie à Coursegoules.

"Ce bistrot est un lieu d'échange, de convivialité pour nos résidents", explique à BFM Véronique Poilleux, la directrice de l'Ehpad. L'établissement est aussi ouvert au public : "cela permet à nos résidents d'éviter l'isolement et le repli sur soi".