Meilleurs Voeux 2025…et bienvenue sur le nouveau Webtimemedias

Meilleurs vœux à toutes et à tous. En ce 1er janvier 2025, une arrivée aussi à fêter : le nouveau Webtimemedias.com. Il était en version bêta depuis plusieurs mois. Aujourd’hui, il est en ligne et remplace l’ancienne version qui date de mi-2019. Il reprend la plateforme comme le format de Sophianet.com, lancé depuis plus d’un an, et vient répondre à une nouvelle génération du web à l’heure des IA Gen.

Si chacun de ces deux sites a désormais son propre contenu (jusqu’à présent Sophianet avait dupliqué WebtimeMedias), ils n’en restent pas moins intimement associés. Webtimemedias traite de la transformation de l’économie traditionnelle de la Côte d’Azur (tourisme, immobilier, industrie, commerces, services…). Sophianet ouvre sur le monde de Sophia Antipolis, ses acteurs, ses technologies, ses entreprises phares, ses startups prometteuses, son mode de vie.

Les deux se conjuguent tout naturellement. Sophia Antipolis, en pointe sur l’IA et la cybersécurité, se présente comme une formidable boîte à outils technologiques dans laquelle la Côte d’Azur peut trouver toutes les solutions à sa montée dans la nouvelle ère industrielle. Et inversement, la technopole a besoin de l’économie locale pour développer ses innovations et permettre à ses champions de prendre leur essor. Toutes proportions gardées, ce que l’on retrouve avec la Silicon Valley et San Francisco.

Pour assurer cette liaison, certains articles pourront toujours être publiés sur les deux sites, tandis que le moteur de recherche, appuyé par Algolia, puisera dans l’ensemble des articles tout comme les #hashtags, tandis que la Newsletter hebdomadaire, qui adopte un tout nouveau format (première édition le 10 janvier 2025), présentera un digest des deux sites.

Vogue maintenant le navire. Des remerciements aussi à vous, à tous ceux qui nous suivent, dont certains depuis le début de l’aventure en septembre 1999. Un grand merci également à Indigen qui a assuré le développement et la logistique informatique. Fondé par deux anciens étudiants d’EURECOM, cet atelier numérique nous a accompagnés de 2006 à aujourd'hui et a signé plusieurs évolutions du site web. Je ne peux que louer leur compétence, leur fidélité, leur réactivité et la façon dont le passage de relais a été fait à une nouvelle génération du web.