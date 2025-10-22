Fermer le menu
22 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Menton : contrats résiliés pour quatre plages privées

Le tribunal administratif de Nice donne raison à la préfecture des Alpes-Maritimes, estimant irrégulière la procédure d’attribution menée par la Ville de Menton pour quatre plages privées de la commune.

Le tribunal administratif de Nice a tranché hier, mardi 21 octobre : quatre sous-traités d’exploitation signés par la Ville de Menton pour la plage des Sablettes sont officiellement résiliés. La juridiction a suivi la position de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui dénonçait des irrégularités dans la procédure d’appel d’offres. En cause, notamment, une méconnaissance des règles de sélection des offres, l’absence de hiérarchisation des critères d’attribution et des dossiers de candidature incomplets.

Les établissements concernés — La Pergola, Caesar Plage, La French Plage et Calabro Club — devront cesser leur activité, tandis qu’une cinquième plage, La Traverse, échappe à la résiliation. Pour le tribunal, les irrégularités constatées étaient d’une gravité telle qu’elles ne pouvaient être régularisées. Une décision lourde de conséquences pour les plagistes, qui dénoncent un “acharnement” et rappellent avoir investi pour répondre aux exigences de la municipalité.

