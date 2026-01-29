Menton : demandez à voir Angela

Lutter contre le harcèlement de rue, c’est l’objectif du Dispositif Angela que la Jeune Chambre Économique de Menton - Roquebrune-Cap-Martin va lancer dans les deux communes lors d’une soirée organisée lundi 9 février à 19 heures au restaurant Chef Ziolo à Menton (21 avenue de Verdun). Cette opération est soutenue par le C.C.A.S. de Roquebrune-Cap-Martin, qui pilote le réseau de la Riviera française de lutte contre les violences intra-familiales.

Le principe ? Lorsqu’une personne se sent en danger, elle peut se rendre dans un lieu adhérant à ce dispositif, reconnaissable grâce à un autocollant visible à l’entrée, et demander à voir “Angela”, nom de code permettant d'avertir le personnel de la situation. Le personnel peut alors soutenir la personne en la mettant à l’abri ou en contactant les services compétents, en fonction de la situation. Le réseau est ouvert à tous les établissements recevant du public : bars, restaurants, hôtels, supermarchés, commerces de proximité, ainsi que bâtiments administratifs. L’adhésion à ce dispositif est totalement gratuite.