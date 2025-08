Menton : exposition et conférences autour d’un trésor de bibliophilie sur l’Egypte ancienne

La ville de Menton, qui possède un rare trésor de bibliophilie sur l’Egypte ancienne, veut mettre ce patrimoine en valeur auprès d’un large public. Avec la Société des Arts et Lettres et des Grandes Conférences de Menton elle organise aussi une exposition d’une soixantaine de photographies qui reproduisent une grande partie des planches originales du livre “La Description de l’Egypte”, un ouvrage ancien exceptionnel à l’origine de l’égyptologie moderne. L’exposition aura lieu du 9 mai au 7 juin au Palais des Ambassadeurs, 3 rue Partouneaux, Menton. L’entrée est libre. Des visites guidées seront organisées les samedis 13, 20 et 27 mai à 15 h.

Toujours au palais des Ambassadeurs, le samedi 6 mai aura lieu un colloque, constitué de cinq communications d’égyptologues et universitaires français, tous auteurs d’ouvrages scientifiques ou grand public, intervenants et conseillers pour des chaînes télévisées culturelles. Ce colloque et cette exposition seront précédés d’une conférence inaugurale “Naissance et développement de l’Egypte pharaonique”, par Amandine Marshall, le vendredi 5 mai à 16 h.