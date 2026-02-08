Menton : la Fête du Citron célèbre les “Merveilles du vivant”

La ville de Menton s’apprête à accueillir Manifestation emblématique de la saison hivernale de la Côte d’Azur, la Fête du Citron® revient à Menton pour une 92ᵉ édition du 14 février au 1er mars. Placée cette année sous le thème des “Merveilles du vivant”, elle promet une immersion spectaculaire dans l’univers de la biodiversité. Créé en 1934, cet événement unique au monde attire chaque hiver des centaines de milliers de visiteurs venus admirer les impressionnantes créations réalisées à partir de citrons et d’oranges, emblèmes de la cité mentonnaise. (Photo Ville de Menton : l'affiche de la 92ème édition).

Pendant plus de deux semaines, la ville vibrera au rythme des traditionnels corsos des fruits d’or, véritables défilés de chars monumentaux décorés d’agrumes, animés par fanfares et troupes artistiques. Trois corsos diurnes se dérouleront les 15, 22 février et 1er mars, tandis que deux corsos nocturnes illumineront la ville les 19 et 26 février. Cette édition mobilise un travail colossal avec plus de 20.000 heures nécessaires à la réalisation des structures, dont certaines atteignent jusqu’à 10 mètres de hauteur et utilisent plus de 750 000 agrumes fixés individuellement.

Les Jardins Biovès, cœur historique de la manifestation depuis 1936, accueilleront comme chaque année une exposition gratuite de sculptures d’agrumes. Ces installations artistiques monumentales, visibles de jour comme de nuit grâce à des mises en lumière spectaculaires, invitent les visiteurs à découvrir un univers onirique célébrant la richesse du monde vivant. Marché artisanal, salon des orchidées, dégustations et rencontres avec les producteurs locaux viendront compléter cette programmation riche et immersive.

Près de 240 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2026, confirmant la Fête du Citron comme l’un des grands rendez-vous festifs de la Côte d’Azur aux côtés du Carnaval de Nice ou de la Fête du Mimosa de Mandelieu. Entre tradition, créativité et célébration du patrimoine agricole local, la manifestation continue de faire rayonner le célèbre citron de Menton, fruit d’exception reconnu pour son parfum intense et sa douceur caractéristique.