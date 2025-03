Menton : la Fête du Citron nous emmène dans les étoiles

La Fête du Citron® de Menton nous enverra cette année dans l’espace au milieu des étoiles. Cet événement emblématique de l’hiver azuréen, inscrit au patrimoine culturel immatériel en France depuis 2019, revient pour sa 91ᵉ édition du 15 février au 2 mars 2025 avec pour thème "Voyage dans les étoiles". Chaque année plus de 200 000 visiteurs participent à la fête et à ses animations. Elles seront de nouveau multiples : corsos des fruits d’or et nocturnes, exposition de motifs d’agrumes dans les jardins Biovès, Salon de l’Artisanat et Festival des Orchidées. A noter que l’entrée aux jardins Biovès est libre et gratuite dès le 15 février pour admirer les sculptures d’agrumes.

Si l’on regarde le programme, les corsos nocturnes illuminés, avec défilé des chars tout en jaune et orange, danseurs et groupes folkloriques, auront lieu les jeudis 20 et 27 février à 21h sur la promenade du Soleil. Les corsos des fruits d’or, en journée, se tiendront les dimanches 16, 23 février et 2 mars de 14h30 à 16h, offrant une parade festive sous une pluie de confettis dans les rues de Menton. Les billets pour les corsos sont disponibles en ligne, avec des tarifs allant de 16 à 29 euros selon le placement.

Enfin, les jardins Biovès accueilleront des structures d’agrumes et sculptures éphémères, accessibles gratuitement à tous les visiteurs. L’événement se clôturera avec une grande braderie de fleurs et d’agrumes utilisés pour la décoration, permettant aux visiteurs de prolonger l’expérience tout en limitant le gaspillage.