Menton : le jardin Serre de la Madone, projet emblématique du Patrimoine

Un bon coup de pouce pour sa restauration et sa préservation : le jardin Serre de la Madone à Menton a été désigné projet emblématique 2025 pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril de Stéphane Bern. Ce jardin magnifique fait partie des 18 sites sélectionnés pour l'édition 2025 du Loto du patrimoine. (Photo DR : une ancienne ferme provençale dans un jardin luxuriant).

Un jardin historique de 9 hectares entourant une ancienne ferme provençale

Pour la neuvième fois un projet présenté par la délégation des Alpes-Maritimes de la Fondation du patrimoine est soutenu par la Mission Bern. Figurent ainsi dans la liste, sept projets départementaux : Guillaumes (château de la reine Jeanne), Berre-les-Alpes (moulin), Villefranche (citadelle), Aiglun (forteresse troglodyte), île St Honorat (tour-monastère de l’abbaye), Vence (maison de Matisse), Île Ste Marguerite (Fort royal). S’y ajoutent un projet régional avec en 2021 les Chapelles de pénitents de la Brigue et aujourd’hui un second projet régional à Menton.

Propriété du Conservatoire du littoral, géré par l’ASJEM (Association de Sauvegarde des Jardins du Mentonnais) et classé d'office au titre des Monuments Historiques, le Domaine Serre de la Madone est un jardin historique créé entre 1924 et 1939 par le Major Lawrence Johnston, célèbre paysagiste anglais. Niché sur les hauteurs de Menton, ce jardin d’environ 9 hectares entoure une ancienne ferme provençale agrandie par le Major Johnston. Passionné de botanique, il y a rassemblé des plantes rares issues de ses expéditions en Afrique, en Asie et en Amérique, qu’il a intégrées à des terrasses aménagées et embellies de bassins, fontaines et pergolas.

Deux tranches de travaux envisagées

Le Domaine dans son ensemble est dans un état critique nécessitant une intervention urgente. Les pluies violentes régulières provoquent l’érosion des surfaces minérales, entraînant des risques d’effondrement des terrasses et des coulées de boue. Les réseaux d’irrigation des années 1920, qui structurent le jardin à travers leurs bassins, fontaines et réservoirs, sont en grande partie vétustes ou abandonnés. Les bâtiments historiques, notamment les serres, sont fortement dégradés, menaçant ruine.

Une première tranche de travaux vise à la restauration des serres chaude et de multiplication, pigeonnier, pergola, restanques et belvédère, réfection de la boutique et de la maison d’un jardinier, travaux sur les dispositifs hydrauliques (bassins, fontaines et cheminements d’eau) et premières replantations (collection d'agrumes, massifs, haies, cactées et jardins d’eau). Une deuxième tranche est également envisagée pour la restauration de la villa principale, replantation généralisée dans l’ensemble du jardin, création d’une pépinière, valorisation des éléments décoratifs (statuaire) et poursuite des plantations pour enrichir les collections.

Sa splendeur retrouvée, le jardin Serre de la Madone pourrait entrer dans les circuits touristiques majeurs de la Côte d’Azur et devenir l’un des atouts touristiques de Menton.