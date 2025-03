Menton : son premier hôtel 5 étoiles avec la Villa Genesis

Dans la tendance générale d’une montée en gamme du tourisme de la Métropole et de la Côte d’Azur en général, Menton vient de se doter de son premier 5 étoiles : la Villa Genesis, Avenue de la Madone. Ce boutique hôtel confidentiel, avec une architecture caractéristique de la Riviera, vient de décrocher sa 5ème étoile devenant le premier hôtel de cette catégorie à Menton. Cela, en attendant l’ouverture retardée, désormais prévue début 2026, d’un 5 étoiles en construction à Garavan.

Située en bord de mer, mais à l’abri des regards, la Villa Genesis joue tradition et modernité. Suite à son rachat en 2015, des travaux ont été engagés pour moderniser l’établissement et le mettre au plus haut niveau tout en préservant son charme néoclassique. Parallèlement, le niveau des prestations a été relevé. L’hôtel propose 30 chambres élégamment aménagées, dont six suites junior qui peuvent être transformées en suites familiales. Dans les standards du luxe, il met à disposition des clients un service de petit-déjeuner, un bar et un room service 24 h/24, ainsi qu’une piscine de 17 mètres, équipée d’un jacuzzi.

Pour Menton, c'est un nouveau fleuron qui s'inscrit dans son parc hôtelier et qui renforce son créneau haut de gamme illustré par le Mirazur, le restaurant 3 étoiles de Mauro Colagreco.