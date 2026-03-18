Menton : Sandra Paire et Louis Sarkozy fusionnent pour le second tour

Nouveau rebondissement dans la campagne municipale à Menton. Arrivées derrière la candidate RN Alexandra Masson au premier tour, les listes de Sandra Paire et de Louis Sarkozy ont officialisé, lundi, leur fusion en vue du second tour. Les deux candidats présentent cette alliance comme un "rassemblement historique pour l’avenir de Menton".

Cette union rebat les cartes d’un scrutin jusque-là très éclaté. Avec 36,25 % des voix au premier tour, Alexandra Masson est arrivée largement en tête, devant Sandra Paire (19,74 %) et Louis Sarkozy (18,01 %). Florent Champion (DVD) quatrième avec 15,09 %, a quant à lui décidé de se maintenir, créant une configuration très incertaine pour le second tour.