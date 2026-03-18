Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

18 mars 2026, par Jean-Pierre Largillet

Menton : Sandra Paire et Louis Sarkozy fusionnent pour le second tour

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Les deux candidats de droite ont annoncé la création d’une liste commune, baptisée “L’Union”, pour tenter de faire barrage au Rassemblement national dimanche.

Nouveau rebondissement dans la campagne municipale à Menton. Arrivées derrière la candidate RN Alexandra Masson au premier tour, les listes de Sandra Paire et de Louis Sarkozy ont officialisé, lundi, leur fusion en vue du second tour. Les deux candidats présentent cette alliance comme un "rassemblement historique pour l’avenir de Menton".

Cette union rebat les cartes d’un scrutin jusque-là très éclaté. Avec 36,25 % des voix au premier tour, Alexandra Masson est arrivée largement en tête, devant Sandra Paire (19,74 %) et Louis Sarkozy (18,01 %). Florent Champion (DVD) quatrième avec 15,09 %, a quant à lui décidé de se maintenir, créant une configuration très incertaine pour le second tour.

 

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil