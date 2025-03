Météo : alerte orange pluie-inondation de 18 heures ce soir à demain 9 heures

Nouvel épisode méditerranéen, le 3ème en 3 semaines, pour les Alpes-Maritimes qui sont placées en vigilance orange pluie-inondation aujourd’hui samedi à partir de 18 heures et jusqu’à dimanche 10 mars à 9 heures. Vigilance orange également dans le haut-pays pour avalanche à partir de 16 heures et jusqu’à dimanche à 17 heures. Le département est également placé en vigilance jaune pour neige-verglas depuis 15 heures jusqu’au dimanche 10 heures, ainsi que pour vent depuis 16 heures jusqu’à dimanche à 6 heures et pour vague-submersion à partir de 19 heures jusqu’à dimanche 10 heures. La totale intempéries !

A Nice, touchée par des phénomènes d’éboulements lors des deux précédents épisodes, Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a activé la cellule de vigilance du PC Communal et Métropolitain aujourd’hui à partir de 17 heures. Les services de la Ville et de la Métropole sont mobilisés pour parer à toute éventualité sur l’ensemble du territoire. Une vigilance particulière est portée aux sites déjà fragilisés par les précédentes intempéries.