Météo : la Côte d’Azur en vigilance orange pluie-inondations et orages

Placées hier en vigilance jaune pour une bonne partie de la nuit de mardi à mercredi, les Alpes-Maritimes sont passés ce mercredi à l’orange pour pluie-inondations et orages jusqu’à cet après-midi 15 heures. Le département avec le Var et l’Ardèche ont ainsi rejoint le Gard et la Lozère dans la vigilance orange face à ce nouvel épisode cévenol. A Nice, la cellule de vigilance du PC communal a été activée ce matin dès 7h30 en mairie principale.

“Les averses orageuses s'intensifient en matinée de mercredi et se poursuivent jusqu'en milieu d'après-midi”, indique Météo France. “Ces précipitations sont localement intenses et donnent des cumuls ponctuels de 80 à 120 mm en seulement quelques heures sous les orages les moins mobiles, facilitant le ruissellement. L'ensemble du département est concerné. En fin de journée de mercredi, les averses et orages sont moins fortes mais ne disparaissent pas totalement”.

Ce nouvel épisode de pluie risque fort de ne pas se terminer cette nuit. De fortes précipitations sont encore redoutées demain jeudi et vendredi.