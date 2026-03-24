La méthode unique de l’EDHEC pour financer sa recherche

Un bon coup de boost pour le financement de sa recherche : c’est ce qui ressort de l’opération stratégique que l'EDHEC Business School et son Fonds de dotation ont annoncé hier, lundi 23 mars, avec la cession de Scientific Infra & Private Assets (SIPA) à PEI Group, fournisseur mondial d'intelligence économique et d'analyse de données. Spécialisée dans les indices, benchmarks et outils de notation pour les investisseurs en infrastructures et en capital-investissement, SIPA était issue des travaux de l'EDHEC Infrastructure & Private Assets Research Institute, créé en 2016. (Photo DR).

Avec environ un million de valorisations d'actifs calculées chaque mois, elle s'était imposée comme une référence de précision et de granularité sur son marché. PEI Group pourra désormais proposer une offre enrichie d'analyses et de données, tout en maintenant un partenariat académique de long terme avec l'EDHEC pour continuer à développer les méthodologies quantitatives au cœur de la technologie de SIPA.

Un modèle vertueux qui a déjà fait ses preuves

Cette opération n'est pas une première pour l'école : six ans plus tôt, son Fonds de dotation cédait déjà Scientific Beta à la Bourse de Singapour. Ces cessions successives illustrent une stratégie délibérée, celle de transformer la recherche académique en solutions concrètes pour l'industrie, puis de réinjecter les fruits de ces valorisations dans le développement de l'institution. Association loi 1901 reconnue d'intérêt général, l'EDHEC a ainsi bâti un modèle de financement original qui lui garantit une indépendance durable, sans dépendre uniquement des frais de scolarité ou de subventions publiques.

Un levier puissant pour accélérer le plan stratégique 2050

Les ressources générées par la cession de SIPA doivent permettre à l'école de renforcer ses capacités d'investissement et d'accélérer le déploiement de son plan stratégique EDHEC Générations 2050 à l'horizon 2028. Concrètement, cela se traduira par un soutien accru à ses instituts de recherche, au développement de nouvelles formations et à l'accompagnement de ses 10.000 étudiants. Pour la région, l'enjeu est également tangible : l'EDHEC, présente à Nice avec son campus et à Sophia Antipolis à travers son programme Techforward en partenariat avec Eurecom et l'Institut Mines-Telecom, s'affirme comme un acteur clé de l'écosystème d'innovation de la Côte d'Azur.