Métiers du numérique : deux Job dating de France Travail à Cannes et à Antibes

Une semaine pour tout savoir sur les métiers du numérique ! Du 22 au 26 janvier, France Travail (ex Pôle Emploi) organise une soixantaine d’évènements dans toute la région pour faire découvrir les métiers du numérique, développer les compétences et faciliter les recrutements. Au programme : ateliers, forums, job dating…Deux de ces rendez-vous ont lieu sur la Côte d’Azur, à Cannes et à Antibes.

Job dating à Cannes : le 23 janvier de 13 à 17 heures à la MJC Giaume à Cannes la Bocca (7 avenue Pierre de Coubertin).

le 23 janvier de 13 à 17 heures à la MJC Giaume à Cannes la Bocca (7 avenue Pierre de Coubertin). Job dating à Antibes : le 24 janvier, de 10 à 13 heures Agence France Travail à Antibes (1547 chemin de Combes). Près de quinze entreprises du bassin de Sophia-Antipolis viendront rencontrer les candidats pour des postes sur tout le département et Monaco, postes de développeur (Java, Python, Windev), administrateur système réseau, technicien, analyste fonctionnel, testeur logiciel, DevOps, chef de projet, business engineer... Parmi elles à citer Cleeven Se, Docaposte, Septeo, Air France, Traveljuice, Cnaf, Ciblemut, Smart Global Governance, Saphelec, Datacorp, Experis, Atos, Avangarde. Sur inscription