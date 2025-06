Métropole : 3,5 M€ pour le projet "Pré.S.Age" sur le “Bien Vieillir”

Transformer la région azuréenne en un laboratoire d'expérimentation pour la prévention et la santé des personnes âgées : c’est l’objectif du projet "Pré.S.Age" pour lequel l'Université Côte d’Azur et le Centre Hospitalier Universitaire de Nice (CHU Nice) viennent de remporter un financement exceptionnel de 3,5 M€. Il lui a été attribué dans le cadre de l'appel à projet "Autonomie : vieillissement et situations de handicap" initié par l’Agence Nationale de la Recherche pour le Plan France 2030.

Porté par le Pr Raphaël Zory, le Pr Olivier Guerin et le Dr Frédéric Prate, le projet "Pré.S.Age" réunit un consortium de partenaires publics et privés, impliquant dix Laboratoires de recherche, des autorités locales, des acteurs associatifs, et des entreprises innovantes. Il est basé sur une approche de science participative, offrant aux personnes âgées des parcours de prévention personnalisés et les engageant dans des essais de solutions novatrices grâce à une plateforme numérique. L’accent est mis sur l'accessibilité, l'individualisation et l'engagement des seniors pour les rendre acteurs de leur santé.

Est abordé également l'impact des expositions environnementales sur la perte d'autonomie des personnes âgées en analysant l'exposome (le cumul des expositions à des facteurs environnementaux). L'objectif est de mieux comprendre comment l'environnement affecte la santé des personnes âgées et d'élaborer des interventions préventives spécifiques.

Pour UCA, ce succès témoigne de son expertise dans le domaine du "Bien-vieillir" et reflète son engagement dans la recherche sur les Ecosystèmes de Santé. Quant au soutien du CHU de Nice, il s'inscrit dans la volonté de la Métropole Nice Côte d'Azur de devenir un territoire d'expérimentation et d'innovation en matière de prévention de la perte d'autonomie. L'objectif à long terme est d'inclure 30 000 personnes âgées dans des parcours de prévention personnalisés et d'encourager l'innovation dans le domaine du grand âge