Métropole : le budget primitif 2026 au Conseil métropolitain

Le budget primitif 2026 est incrit en plat principal au menu de la séance publique du Conseil métropolitain demain, vendredi 5 décembre à 9 heures au Centre Universitaire Méditerranéen, réunion qui sera également diffusée en direct sur le site de la Métropole Nice Côte d’Azur : www.nicecotedazur.org.

En cette période proche des prochaines élections municipales, c’est une délibération évidemment sensible. La Métropole, dans la présentation de l’ordre du jour, avance une épargne brute projetée à fin 2026 de 150,9 M€, une fiscalité stable et un désendettement marqué de près de 38 M€ sur l’exercice 2026. Elle donne aussi quelques chiffres : des dépenses de fonctionnement contenues (894,9 M€) ; un investissement public de 227,1 M€ pour le périmètre Métropole et près de 450 M€ en incluant les opérateurs, notamment pour la mobilité (lignes de tramway 4 et 5 et décarbonation des bus), la transition écologique et la reconstruction des vallées. Autant de chiffres qui seront débattus.

Au programme aussi de la session, le Parc des Expositions et des Congrès avec un bilan de la concertation publique, la régulation des meublés touristiques ou encore le projet d'Unité Touristique Nouvelle (UTN) structurante d'Isola 2000.