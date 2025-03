Clash dans la Métropole : deux vice-présidents perdent leurs délégations

Virés ! Antoine Véran, maire de Levens et Jean-Paul Fabre, maire de Saint-Blaise ont perdu leurs délégations dans l’exécutif métropolitain. Dans un communiqué intitulé sobrement “Recomposition de l’exécutif métropolitain”, la Métropole indique qu’ils ont décidé eux-même de s’en exclure “en participant à un meeting de l’UDR, allié au RN, qui s’est tenu le 24 janvier 2025”. Dans un contexte de tension grandissante entre Christian Estrosi et Eric Ciotti, il est ainsi reproché aux deux élus d’avoir assisté au Palais de la Méditerranée aux voeux d’Eric Ciotti, le fondateur de l’Union des Droites pour la République.

“De fait ces deux élus ont rompu avec la charte de la majorité métropolitaine qui refuse toute compromission avec les extrêmes, conduisant ainsi le Président de la Métropole à la suspension de leurs délégations”, est-il ajouté dans le communiqué. Ces deux délégations ont été déjà réattribuées : celle de l’Agriculture et de la Forêt d’Antoine Véran est confiée à Paul Burro, Maire de Belvédère, et celle des Cimetières et des sites funéraires de Jean-Paul Fabre à Philippe Heura, du Broc. Antoine Véran, qui a estimé cette mesure particulièrement injuste a préférer quitter également sa vice-présidence.