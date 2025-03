La Métropole lance un programme d’accélération TPE-PME

La Métropole Nice Côte d’Azur lance un programme d’accélération dédié aux TPE et PME innovantes ! Conçu pour booster la croissance des entreprises locales, ce dispositif offre un accompagnement stratégique, un accès à un réseau d’experts et un financement intégral. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 mai midi pour un programme de six mois (gratuit) qui sera lancé en juin. Pour être éligible, l’entreprise doit être basée dans la Métropole, présenter un CA de plus de 250.000€, avoir plus de trois ans d’immatriculation, une équipe de 5 personnes minimum et un bon business plan.