Métropole : le laboratoire Horus Pharma ouvre les pays nordiques

Déjà présent à l’international par le biais de ses filiales en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne, en Suisse, le laboratoire Horus Pharma à Saint-Laurent du Var entame avec les pays nordiques une nouvelle étape de son expansion commerciale. Fondé en 2003 et reconnu pour son savoir-faire dans le développement de produits sans conservateur en ophtalmologie, il annonce la création d’une nouvelle filiale basée à Stockholm, en Suède. Horus Pharma Nordic couvrira la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark, qui comptent à eux seuls près de 30 millions d'habitants. (Photo DR : Claude Claret, CEO d'Horus Pharma et Johan Marlowe, directeur général d'Horus Pharma Nordic).

“Après deux décennies de développement et de commercialisation de gammes de produits innovants dans de nombreux pays européens, nous avons pour ambition de jouer un rôle essentiel dans les pays nordiques en apportant des solutions de pointe aux ophtalmologistes et à leurs patients, afin de répondre aux problématiques de soins oculaires” a commenté Claude Claret, CEO et cofondateur d'Horus Pharma.

Pour conduire cette nouvelle étape, le laboratoire a nommé Johan Marlowe à la direction de cette filiale, baptisée Horus Pharma Nordic. Ce dernier apporte 30 ans d'expertise unique dans le domaine de l'ophtalmologie et sa connaissance approfondie du marché des pays nordiques. Avec cette ouverture au nord, la gamme complète de produits d'Horus Pharma, qui inclut des dispositifs médicaux pour le traitement du glaucome, des allergies, de l'inflammation, de la sécheresse oculaire, des solutions chirurgicales et péri-chirurgicales ainsi que des produits cosmétiques pour l'hygiène des paupières, sera ainsi progressivement disponible sur le marché nordique au cours de l'année à venir.