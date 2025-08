Métropole : les professionnels du tourisme optimistes pour mai

A l’ouverture du mois de mai et de ses week-ends prolongés et ponts -un calendrier favorable-, la tendance est à l’optimisme chez les professionnels du tourisme de la Métropole Nice Côte d’Azur. A cette heure, les taux de réservation sont élevés et comparables à ceux de 2022. Avec les réservations de dernières minutes, il est possible d’anticiper un taux d’occupation pour le mois complet autour de 75 %, estime l’office de tourisme métropolitain. En regard de 2019, l’année d’avant Covid de référence, si les taux sont comparables la fréquentation en nuitées hôtelières sera supérieure. Quant au prix moyen, il est en "augmentation significative", est-il souligné.

Comme au mois d’avril qui, avec + de 72 % d’occupation fut satisfaisant, les clientèles étrangères restent majoritairement américaines, britanniques, germaniques, scandinaves et bien évidemment italiennes, avec un début de retour de la clientèle chinoise.