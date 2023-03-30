Métropole : oui à Acropolis 2 et à la reprise en régie du port de Nice

Oui à la grande salle “Apollon plus plus” au port de Nice. Oui à la reprise en régie de la gestion du port afin d’accueillir en juin 2025 le Sommet mondial de l’Océan, encore plus grand oui à ne pas laisser passer une occasion historique de mettre en avant Nice dans la bataille pour la défense de la planète bleue. Réuni lundi, le Conseil métropolitain a voté pratiquement à l’unanimité les deux délibérations qui ouvrent la porte à un grand projet Acropolis bis dévoilé voilà à peine quelque jours auparavant et qui vient bousculer la donne niçoise dans le domaine du tourisme de congrès. (Photo DR : initialement dans la restructuration du quai Infernet, il était prévu un espace vert).

Acropolis 2 au port pour juin 2025 : sacré challenge !

A l’occasion de ce conseil communautaire, Christian Estrosi, président de la Métropole, a donné quelques précisions supplémentaires sur la structure à construire sur le parking actuel du quai Infernet, et sur la future gestion du port de Nice. L’Acropolis 2 en centre-ville ? Les Nations Unies ont confié à la France et au Costa Rica le soin d’organiser début juin 2025 à Nice le sommet mondial des Océans (une opportunité qui s’est dégagée il y a moins de deux semaines). Il s’agit d’accueillir 120 chefs d’Etat et de gouvernement et plus de 20.000 participants pour la signature d’un accord sur les océans de la portée des accords de Paris sur le climat COP21.

Acropolis étant en phase de démolition, le PEX de l’aéroport ne maîtrisant pas encore son terrain d’implantation, Nikaïa n’ayant pas été retenu, le choix a été fait d’un nouvel équipement sur le port de Nice avec une structure pérenne de l’ordre de 10.000 m2 comportant un “amphithéâtre des congrès” capable de recevoir 1.500 personnes. La Métropole assure pouvoir être au rendez-vous en lançant les travaux de démolition du parking en janvier 2024 pour attaquer la construction en juillet 2024 et livrer fin mai 2025. Un sacré challenge.

Le port de Nice en régie municipale dès juillet 2023

Qui paiera ? La question a été posée par une conseillère. La réponse : 5 à 6 M€ pour la Métropole, 13 M€ pour l’État, et le reste, qui représenterait 90 %, pour l’ONU. A voir car, selon un opposant, l’ONU ne financerait pratiquement rien. Ce n'est pas l'avis de Christian Estrosi, pour qui ce sommet représente en quelque sorte un cadeau du ciel, car la ville resterait propriétaire de cette nouvelle structure, financée en majeure partie par l’événement.

Le choix d'une régie municipale pour la gestion du port ? Il est possible de penser que cette décision ait fait grincer des dents la CCI, elle qui a déjà perdu la gestion du port de Cannes l’an dernier. Car il y a quatre mois, un accord était conclu avec la CCI, concessionnaire du port jusqu’en 2038, pour une nouvelle société portuaire commune avec la collectivité. Le revirement est violent et sera suivi d'une demande d'indemnisation (il est question de 28 M€). Pour Christian Estrosi dependant, l’organisation du sommet et les équipements à réaliser nécessitaient la création d’un GIP (Groupement d’Intérêt public) dans lequel la CCI ne pouvait être intégrée. D’où ce revirement de dernière minute pour pouvoir être, selon les mots du président, à ce “rendez-vous de l’histoire” qui venait de se présenter. Le conseil communautaire a suivi pratiquement à l’unanimité (deux abstentions) : OK pour la régie dès juillet 2023.