Métropole : des projets pour réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires

La Métropole Nice Côte d’Azur lance un nouvel appel à projets pour 2025, financé par le fonds européen FEDER, afin de réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires. Doté de 2,9 M€, ce dispositif vise à soutenir des initiatives sociales, environnementales ou économiques, telles que la création de crèches, centres sociaux, espaces de coworking ou projets d’économie sociale. L’aide couvrira entre 40 et 60 % du coût, avec des subventions allant de 60.000 à 1,5 M€. Déjà bénéficiaire de projets emblématiques comme les recycleries ou les stations de tramway, la Métropole espère amplifier ses efforts de renouvellement urbain grâce à ce soutien de l’Union européenne.

Lors du dernier appel en 2023, 5 projets avaient été retenus, avec plus de 3 M€ de subventions pour la Métropole Nice Côte d’Azur, et plus anciennement, ces mêmes fonds ont subventionné les recycleries des Moulins et de l’Ariane, des stations de tramway aux Moulins…

Les candidatures pour ce nouvel appel à projets se font sur synergie-europe.fr.