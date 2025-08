MEW Monaco : une seconde édition pour le sommet international du Métavers

Le MEW Monaco (Metaverse Entertainment World), sommet international du Métavers, revient pour une seconde édition du 3 au 5 mai dans la Principauté au One Monte Carlo. Le sommet présente l'innovation Web3 et permet aux leaders de l'industrie d'opinion de se rencontrer par le biais d'ateliers, de tables rondes, de discours, d'expériences immersives et d'autres activités, sur un format exclusif limité à 250 participants de plus de 40 pays. Parmi les intervenants de marque, sont annoncés Nic Mitham, Pdg de Metaversed Consulting, John Linden, Pdg de Mythical Game, JR LeHays à la tête de l’innovation de Christie's, Sébastien Borget de Sandbox, les CEO d’Authentium, Phygicode, Monaco extended etc …

Au programme aussi des avant-premières comme celle de la plateforme mobile VIBE, par son Pdg Joseph Khan, des expériences holographiques et immersives avec Orbis Holographics, Phygicode et Camille Louise Jewellery, une remise de MEWS Award lors d’un gala de charité le 4 mai, un petit-déjeuner financier le 5 mai qui s’interrogera sur l’avenir du "marché aux milliards de dollars". Quant à la billetterie, elle est encore plus stratosphérique que l’an dernier avec un premier prix d’entrée MEWS Summit Pro à 2.490€ et un plus haut avec le MEWS Luxe à 7.900€.