Michelin des hôtels : découvrez les premières "clefs" azuréennes

La Côte d'Azur et son tourisme d'excellence se trouvent bien placés dans le nouveau palmarès des hôtels que le Guide Michelin a lancé aujourd'hui à l'instar des classements des restaurants. Ainsi dans les premières "Clefs Michelin", attribuées sur le modèle des célèbres étoiles, on trouve dans les "3 clefs", le "top" du palmarès, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat ou encore l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes. (Photo DR : l'hôtel du Cap-Eden Roc au Cap d'Antibes).

Les "clefs" de la Côte

Dans la liste des hôtels "2 clés", ont été référencés là aussi quelques établissements bien connus comme Le Château Eza et le Château de la Chèvre d'or, tous deux à Eze, l'Hôtel Métropole Monte-Carlo, le Negresco à Nice, le Maybourne Riviera à Roquebrune Cap-Martin, ou encore le Domaine du Mas de Pierre à Saint-Paul de Vence.

Le Michelin des hôtels a également attribué ses premières "1 clef". Quelques belles adresses azuréennes y sont cochées : le Belles Rives à Juan-les Pins, la Réserve de Beaulieu, le Royal Riviera à Saint-Jean Cap Ferrat, Toile Blanche à Saint-Paul-de-Vence et le Château Saint-Martin sur les hauteurs de Vence. On pourrait y ajouter, pas très loin de la "frontière" des AM avec le Var, Terre Blanche à Tourrettes.

Distinguer les expériences de séjour les plus remarquables

Pour le Michelin, c'est une nouvelle étape. Après la table, la chambre. Le palmarès des Clefs représente une nouvelle distinction attribuée par l'équipe de sélection du Guide. Ces Clefs Michelin récompensent les établissements qui proposent les expériences de séjour les plus remarquables. Le Guide compte aujourd'hui plus de 5.000 hôtels à travers le monde qui, est-il expliqué, jamais ne se contentent de proposer une simple chambre pour une nuit, mais contribuent considérablement à l’expérience du voyageur. Ils sont évalués selon cinq critères d’excellence : architecture et design intérieur, qualité du service, personnalité et caractère, rapport qualité-prix et contribution à l'expérience locale.

Au total, sur ces critères, la première sélection d'hôtels France, celle de 2024, comprend 24 hôtels 3 Clefs, 38 hôtels 2 Clefs et 127 hôtels 1 Clef.