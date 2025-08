Microélectronique : Insight SiP (Sophia) renforce son équipe au Japon

Insight SiP, le spécialiste dans la miniaturisation des modules RF, renforce ses positions au Japon. Etabli dans ce pays depuis plus de 15 ans, la société sophipolitaine a su développer une solide base de clients dans l'industrie électronique unique et très exigeante du pays du Soleil Levant. Pour soutenir sa croissance continue, elle a décidé d’étoffer son équipe au Japon avec deux nouvelles nominations : Nigel Dowdell, responsable du développement commercial et Masahiro Wakiyama, représentant commercial. (Photo DR).

Aki Tsukagoshi, responsable national Insight SiP au Japon depuis plus de 15 ans, conserve quant à lui la responsabilité globale des opérations japonaises. Il est désormais rejoint par Nigel Dowdell en tant que responsable du développement commercial. Nigel vit au Japon depuis 1996. Il a travaillé dans le domaine de l'électronique, principalement dans la distribution, se spécialisant dans les technologies tactiles, magnétiques et autres technologies analogiques. Il a travaillé pendant de nombreuses années pour ADM, un distributeur d'Analog Devices basé à Osaka, puis pour la nouvelle section de développement commercial au siège de Kaga Electronics à Tokyo après l'acquisition d'ADM en 2007. Son expérience ainsi que son réseau étendu permettent à Insight SiP d'atteindre des clients présents dans différents marchés à travers le Japon.

Masahiro Wakiyama, représentant commercial chargé de la promotion des ventes, s’appuie sur le formidable réseau qu'il a acquis lors de sa première expérience en tant que jeune diplômé dans le domaine du développement des PC chez Toshiba. En collaboration avec des fabricants de composants et systèmes électroniques, il a contribué à définir les exigences requises pour les premiers ordinateurs portables. Après 15 ans chez Toshiba, il est passé chez Global Electronics où il était responsable du marketing des produits Analog Devices, Bourns, IXYS et Silver Tel, dirigeant une équipe de 30 personnes à Tokyo, Nagoya et Osaka.