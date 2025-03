Midi Mat à Mandelieu : les matériaux et les matériels de vos chantiers

Rendez-vous de la construction, du transport et de l’industrie dans le sud de la France, le salon Midi Mat se tiendra au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La-Napoule les 27 et 28 février. Il s’adresse aux entreprises et professionnels régionaux et leur permet de découvrir les dernières nouveautés matériels et les innovations technologiques liées à la décarbonation des chantiers et des industries. Parmi les exposants, des constructeurs de bâtiments et maisons individuelles, des marchands de matériaux, fournisseurs d’accessoires et d’équipements, loueurs et monteurs de grues à tour, déménageurs, piscinistes, carrossiers industriels….

Infos et badge (gratuit pour les professionnels). Ouverture jeudi de 9 à 21 heures (Nocturne) ; vendredi de 9 à 18 heures.