Mimosa : le Var et les Alpes-Maritimes plaident pour une IGP

Au Salon international de l’agriculture, les mimosistes du Tanneron, appuyés par les Départements du Var et des Alpes-Maritimes ainsi que par les opérateurs touristiques territoriaux, ont engagé une démarche commune en faveur d’une Indication Géographique Protégée (IGP) pour le mimosa. L’enjeu est économique : protéger la valeur d’une filière locale sous pression, confrontée à la concurrence sur les prix, à la hausse des coûts et à des pratiques assimilées à de la contrefaçon.

Dans un courrier adressé à la Commission européenne, les signataires — dont Charles Ange Ginésy (Alpes-Maritimes) et Jean-Louis Masson (Var) — demandent une protection durable de la filière, qu’ils estiment menacée dans sa capacité à se maintenir à long terme. La demande s’inscrit dans une logique de différenciation par l’origine et de sécurisation de la chaîne de valeur.