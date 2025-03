La ministre de l’IA Clara Chappaz jeudi au WAICF

Un nouvel épisode azuréen cette semaine pour Clara Chappaz, la ministre déléguée chargée de l’Intelligence Artificielle et du Numérique. Après sa visite en début de mois à Sophia Antipolis et à Nice, à la rencontre des acteurs de l’IA, elle participera au WAICF de Cannes. Elle est attendue jeudi matin au Palais des Festivals où s'ouvre le sommet cannois de l'IA. Elle prendra la parole à 10h, à l’occasion de l’Opening Speech. Sa participation viendra clôturer une semaine exceptionnelle dédiée à l’IA en France, marquée par la tenue du Sommet pour l’action sur l’IA les 10 et 11 février à Paris.

Le lendemain, vendredi, il est prévu sur son agenda un entretien à 10 heures avec Frédéric Genta, Secrétaire à l'attractivité, au développement et à la transformation numérique de la Principauté de Monaco. Une semaine dense en IA pour l’ancienne directrice de la French Tech qui participe lundi et mardi à Paris au Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle