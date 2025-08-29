Fermer le menu
Flash
Flash :

29 août 2025, par Jean-Pierre Largillet

Le ministre des Transports en visite à Villeneuve-Loubet

Une visite ministérielle, demain samedi, à Villeneuve-Loubet : ministre des Transport, Philippe Tabarot se rendra à la gare SNCF de Villeneuve-Loubet-Plage puis au port de Marina Baie des Anges.

Une visite ministérielle, demain, samedi 30 août, dans les Alpes-Maritimes : celle de Philippe Tabarot. Le ministre des Transports, qui a ses attaches au Cannet, se rendra à la gare SNCF de Villeneuve-Loubet-Plage puis au port de Marina Baie des Anges. Il est attendu à 9h40 à la gare de Villeneuve-Loubet-Plage où il visitera les nouveaux aménagements, notamment un abri-vélos sécurisé, un parking écomobilités avec bornes de recharge et une borne d’appel d’urgence destinée à renforcer la sécurité, en cohérence avec la récente loi qu’il a initiée sur la sûreté des transports. Ces infrastructures visent à améliorer le service aux usagers, encourager les mobilités actives et assurer une meilleure complémentarité entre les modes de transport.

Philippe Tabarot se rendra ensuite à 10h30 au port de Marina Baie des Anges où il inaugurera le quai d’honneur Maud Fontenoy récemment réaménagé pour mieux intégrer les différents modes de déplacement : piétons, cyclistes et véhicules motorisés. Le programme de la visite prévoit des présentations des équipements, des démonstrations et des prises de parole officielles.

